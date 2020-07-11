ВСУ понесли потери на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца

До службы в армии парень занимался журналистикой и был активистом

В пятницу, 10 июля, на Донбассе от обстрелов погиб украинский военный, а еще трое получили ранения. Как сообщил комиссар Львовской области Александр Тищенко, погиб младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Тарас Матвеев из Жидачевского района, передает tl-news.

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Как сообщается, 31-летний Тарас Матвеев окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, был блогером в ряде изданий.

Журналист, волонтер ОО "Народный легион", один из координаторов "Поисковой инициативы Майдана" – организации, которая разыскивает исчезнувших людей во время Революции Достоинства. Участник 3 сотни Самообороны Майдана. До декабря 2019 он был депутатом Жидачевской райсовета от Украинской Галицкой партии.

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"Наша гордость. Один из лучших сынов Украины. Активист, волонтер, эффективный депутат, воин. Слова Тараса, которые запомнятся надолго: "Пока дышу, надеюсь, я долго молчал и слушал. Пока стало невыносимо молчать. Пишу, поскольку у меня есть долг. Перед совестью и людьми, которых уважаю. Последние 5 лет я не знаю покоя. Начиная с Майдана, транзитом через волонтерское и добровольческое движение, участие в самоуправлении и до нынешней службы в ВСУ. Я сознательно выбрал путь постоянных потрясений и вызовов, отбросив прежний образ жизни, медийную карьеру и даже давние мечты. ... Я пошатнулся, но не упал. Все еще в пыльных берцах и при деле. До последнего надеюсь, что украинцы не разменяют свободу на сребреники и не побоятся ответственности за свои поступки. Dum spiro spero!" Вечная память", – прокомментировали гибель бойца в Национальном музее Революции Достоинства.

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Тарас Матвеев. Фото: facebook.com/maidanmuseum.org

Отметим, гибель украинского бойца не осталась без ответа. По данным разведки, 10 июля наши защитники уничтожили троих и ранили еще троих захватчиков на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ снесли позицию боевиков, враг понес большие потери. Украинским разведчикам удалось вычислить позиции оккупантов, в том числе благодаря одному из главарей боевиков, и нанесли несколько точных ударов.

А тем временем ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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