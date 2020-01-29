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"Спецназ ГБР сломал мне ногу": экс-нардеп Черновол показала диагноз врачей

29 января, 15:37

Экс-депутат утверждает, что ей скрутили ногу специальным приемом

Фото: facebook.com/tchornovol

Фото: facebook.com/tchornovol

Бывший депутат Татьяна Черновол заявила, что у нее диагностировали перелом ноги после стычки с охранниками в Государственном бюро расследований. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Спецназ ГБР умышленно сломал мне ногу силовым приемом, похожим на тот, которым скручивают шею. Вот вывод МРТ для понимания, насколько все серьезно", – написала она.

Черновол также показала человека, который, как она утверждает, нанес ей травму.

"И добавляю фото лица, которое этим руководило лично: с "азовской" бородой на первом плане – Калашников Андрей Сергеевич", – добавила экс-депутат.

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Вывод врачей.

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Как сообщали новости "Сегодня", 28 января в ГБР проходил брифинг заместителя директора ведомства Александра Бабикова. Оказалось, что Черновол пробралась в здание через забор с колючей проволокой.

После того, как она попала на брифинг, охрана выдворила ее с зала, где выступал перед журналистами Бабиков. В итоге произошла стычка Татьяны Черновол с охраной и даже были слышны ее крики.

Смотрите также видео стычки под ГБР после прихода Порошенко на допрос:

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перелом ГБР экс-нардеп Татьяна Черновол

Источник: Сегодня

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