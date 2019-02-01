Спецрепортаж: "По следам воинственных ботов. Часть вторая"

Смотрите сегодня в 23:20 сенсационный репортаж-расследования на канале "Украина"

Спецрепортаж: "По следам воинственных ботов. Часть вторая" 2019-02-01T21:45:00+02:00 Политика Смотрите сегодня в 23:20 сенсационный репортаж-расследования на канале "Украина"

Бот-фермы – способ похвастаться, метод воздействия или сладкий самообман о собственном высоком рейтинге? Зачем политики "накручивают" подписчиков в соцсетях и сколько стоит иллюзия популярности? Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном репортаже расследовании "По следам воинственных ботов. Часть вторая".

Напомним, в первой части репортажа-расследования "По следам воинственных ботов" журналисты выясняли, была ли приложена так называемая "рука Кремля" к протестам "желтых жилетов" во Франции, к движению за отделение Каталонии и выходу Великобритании из ЕС? И влияла ли Москва на президентские выборы в США?

А в спецрепортаже "По следам золота партий. Тайные спонсоры" журналисты выясняли, кто и как финансирует политические силы в Украине.

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