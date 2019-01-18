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Спецрепортаж: "По следам воинственных ботов"

Сегодня, 23:26

Журналисты выясняют, была ли приложена так называемая «рука Кремля» к протестам «желтых жилетов» во Франции

Спецрепортаж: "По следам воинственных ботов" Евросоюз Журналисты выясняют, была ли приложена так называемая «рука Кремля» к протестам «желтых жилетов» во Франции

Гибридные вмешательства. Была ли приложена так называемая "рука Кремля" к протестам "желтых жилетов" во Франции, к движению за отделение Каталонии и выходу Великобритании из ЕС? И влияла ли Москва на президентские выборы в США? Сегодня в сенсационном репортаж расследовании "По следам воинственных ботов". 

Напомним, протесты "желтых жилетов", участники которых выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября. Позже протесты начали сопровождаться массовыми столкновениями с полицией, погромами, поджогами машин, магазинов и банков.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подозревает, что некоторых участников акции протеста движения "желтых жилетов" поддерживают из-за границы. В правительстве Франции уточнили, что поддержку из-за рубежа получают некоторые склонные к экстремизму участники протестов. Вместе с тем в пресс-службе кабмина добавили, что в протестах участвует и много "искренних людей", которых действительно беспокоит рост тарифов и цен.

 

 

спецрепортаж

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