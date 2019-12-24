В Украине введут электронный паспорт – Федоров

По паспорту в смартфоне можно будет путешествовать поездами и самолетами внутри страны, Михаил Федоров в эфире телеканала «Украина 24»

Чем человеку грозит зависимость от лайков / Фото: stocksnap.io

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Гость студии телеканала "Украина 24", министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эксклюзивном интервью заявил, что уже в конце февраля 2020 года в Украине станет возможным получение электронного паспорта. Этот документ можно будет предъявлять, показав личный смартфон.

"Мы уже договорились, благодаря нашей миграционной службе, я ей очень благодарен, что в конце этой зимы мы запускаем электронный паспорт. И уже можно будет путешествовать по Украине, летать самолетами, ездить поездами с этим документом", – сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам министра, получить такой документ смогут граждане Украины, у которых есть паспорт в виде ID-карты или биометрический загранпаспорт. Таких украинских граждан на данный момент уже 17 миллионов.

"Это ничем не отличается от биометрического паспорта", – заявил Михаил Федоров.

По словам министра, приложение будет достаточно защищен.

"Есть несколько систем авторизации, есть и пароль, можно из системы быстро выйти, если потеряется телефон. Самое главное – ставить пароли, защищать гаджеты, которые вы используете, и не открывать подозрительные ссылки, которые вам приходят", – сказал министр, отвечая на вопрос о безопасности электронного документа.

Михаил Федоров также подчеркнул, что все необходимые знания о пользовании электронными системами украинцы смогут получить благодаря образовательной онлайн-платформе, которая запустится 21 января 2020 года. Каждый гражданин Украины сможет посмотреть курсы, как правильно пользоваться электронными системами с помощью гаджетов.

"Когда мы говорим о "государстве в смартфоне", мы говорим об удобном государстве. Наша философия – сделать государство удобным сервисом", – подчеркнул министр Михаил Федоров.

Министр отметил успешность запуска мобильного приложения "Дія". 16 декабря началось бета-тестирование приложения. Испытать его пожелали почти 60 тыс. граждан Украины.

В течение 5 дней каждый желающий мог подать заявку, чтобы первым получить доступ со смартфонов к цифровому удостоверению водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства. Период тестирования продлится в течение месяца. В течение этого времени команда разработчиков будет анализировать отзывы, чтобы исправить возможные недостатки.

"Мы третья страна в Европе, которая это сделала, и точно входим в пятерку стран в мире, которые это сделали", – сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными. Глава МВД добавил, что еще одним новшеством будет внедрение виртуальных номерных знаков.

Также сообщалось, что создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

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