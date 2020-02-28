США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу

Война на Донбассе не утихает, а освобождать Крым Россия и вовсе не думает. Представители США и ЕС при ОБСЕ выступили с требованиями к Москве прекратить агрессию и поддержать конструктивные шаги Киева по урегулированию кризиса.

Об этом сообщает "Укринформ".

Так, поверенный в делах миссии США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета данной организации в Вене призвал РФ проявить политическую волю к урегулированию конфликта на Донбассе и напомнил, что Москва взяла на себя соответствующие обязательства по итогам "нормандского саммита" в Париже.

"Настало время, чтобы Москва проявила такую же политическую волю, как и Украина. Вместо этого Россия стремится подорвать прогресс в направлении мирного урегулирования путем распространения лжи, пытаясь переложить ответственность за насилие на Украину. США призывают Россию к действительно конструктивному взаимодействию, которое даст возможность мирного урегулирования этого многолетнего конфликта", – заявил американский дипломат.

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В свою очередь в ЕС по итогам заседания ОБСЕ высказали озабоченность ситуацией в оккупированном Крыму, в частности российской паспортизацией украинского населения и незаконной экспроприацией тамошних украинских активов. Также назвали незаконно проведенные "выборы" на полуострове 8 сентября 2019 года еще одним нарушением суверенитета Украины.

"ЕС напоминает свою позицию относительно непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированного полуострова после его аннексии, и призывает другие государства-участницы действовать аналогичным образом. С марта 2014 года Евросоюз ввел ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя и умышленную дестабилизацию Россией Украины. Мы напоминаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ и призываем Россию действовать так же", – говорится в заявлении Евросоюза.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Госдеп США выступил с заявлением по Крыму и обратился к России. Спикер американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус отметила, что за последние шесть лет Россия превратила Крым в массивную военную базу.

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Аннексия Крыма

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, за шесть лет войны на Донбассе более 3 350 мирных жителей были убиты, более 7 000 тысяч человек получили ранения. Среди них – 147 детей погибли, ранены 383 ребенка.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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