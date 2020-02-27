Война на Донбассе: боевики устроили пять обстрелов, у ВСУ снова потери

Украинцы потеряли одного человека убитым, еще один воин был ранен

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 27 февраля боевики устроили пять обстрелов, в результате которых один украинский воин погиб, еще один получил ранения.

Как сообщили в штабе ООС, противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано два обстрела: под Новомихайловкой – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.

В зоне ответственности группировки "Север" произошло три обстрела: дважды под Новотошковским – из 120-мм минометов враг выпустил 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Орехово – из миномета калибра 120 мм.

Напомним, что сутками ранее, 26 февраля, боевики устроили 10 обстрелов, в результате которых один украинский воин погиб и еще двое получили ранения.

На протяжении 25 февраля оккупанты были не столь агрессивны – враг провел 5 обстрелов, в рядах ВСУ обошлось без потерь.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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