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США передали украинским военным радары для уничтожения вражеской артиллерии

21 мая, 03:44

С 2014 года американские партнеры передали Украине 13 современных контрбатарейных радаров

Фото: Минобороны Украины

США передали Вооруженным силам Украины два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, церемония передачи состоялась сегодня в поселке Дивички Киевской области.

От американской стороны сертификаты на владение самыми современными средствами контрбатарейной борьбы заместителю начальника Генерального штаба ВС Украины, генерал-лейтенанту Радиону Тимошенко вручил подполковник армии США Тод Гоф.

Гоф подчеркнул, что передача современного вооружения украинским военным – это стремление правительства и народа США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Сейчас такие радары уже защищают территорию Украины на востоке.

"Технологии этих радаров придадут воинам украинской армии уверенность в случае опасности и во время вражеских обстрелов с закрытых позиций. Данные образцы помогут украинским защитникам уверенно реагировать на средства огневого поражения противника и обеспечат точность поражения целей противника", – подчеркнул офицер армии США.

Он также отметил, что эти контрбатарейная станции – часть помощи в сфере безопасности США, стоимость которой составляет более 1 миллиарда 100 миллионов долларов.

"США будут продолжать помогать Украине, ведь мы привержены делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны. Кроме того, мы поможем Украине развивать ее оборонительные институты", - добавил Гоф.

В целом, начиная с 2014 года, американские партнеры передали в подразделения ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров.

Ранее Национальная гвардия получила от США сотни гранатометов PSRL-1. Нагвардецы показали, как он работает, какое преимущество имеет над другим вооружением подобного типа.

Отметим, что с 2014 года США выделили Украине миллиард долларов, на который закупалась военная техника, оборудование и обучение американскими инструкторами украинских военных. Так, например, в 2015 году в Украину прибыла первая партия американских Humvee – 100 штук. В 2017-м США отправили для украинской армии еще 40 "Хаммеров".

В августе 2018-го США передали Украине новую партию артиллерийских радаров. Военные ВСУ получили еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер".

В сентябре того же года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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Тег США, оружие, помощь, ВСУ, Украина, радары, Миноборны

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