США поставили Путину конкретное условие по Украине – Климкин

Сегодня, 08:17

Американцы послали хозяину Кремля четкий месседж и дали понять, что они знают об агрессии России против Украины

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что президенту РФ Владимиру Путину поставили четкое условие относительно будущих контактов с американским лидером Дональдом Трампом – нужно разрешить ситуацию с новой агрессией в Керченском проливе против Украины.

На полях саммита Большой двадцатки (G20) в Буэнос-Айресе так и не состоялись переговоры президентов США и России из-за Украины. Зато хозяин Кремля получил условие от американцев.

"Некоторые говорят, что месседж Трампа об отмене встречи с Путиным не слишком четкий. Майк Помпео для CNN еще раз уточнил, что единственная причина – российская агрессия в Керченском проливе. Россия должна вернуть украинских моряков и корабли. Мой "скромный" английский позволяет понять, что поставлено конкретное условие", – написал Климкин в Twitter.

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Как рассказывал накануне американский госсекретарь Майк Помпео, президент США выдвинул условие для встречи с Путиным. По словам дипломата, Трамп встретится с Путиным только после того, как Россия освободит плененных в Керченском проливе военных украинских моряков.

В то же время представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп все-таки пообщался с Путиным во время G20, но это был короткий контакт. Она отметила, что российский и американский лидеры беседовали в неформальной обстановке и об официальных переговорах речь не идет.
Россия, США, Путин, Трамп, Климкин, условие

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"Сегодня"

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