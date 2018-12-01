Встреча Трампа с Путиным: президент США выдвинул условие

Сначала Россия должна вернуть Украине суда и захваченных моряков, заявили у Трампа

Американский президент Дональд Трамп встретится с российским коллегой только после того, как Россия освободит плененных в Керченском проливе военных украинских моряков. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью CNN.

"Президент хотел направить четкий сигнал, что мы считаем такое поведение неприемлемым, поэтому мы отменили встречу", – сказал Помпео.

По словам госсекретаря, Трамп решил, что "правильным поступком будет сказать россиянам: верните моряков, верните украинские корабли, они их, люди должны быть возвращены домой, в их семьи".

"Он хотел направить недвусмысленное сообщение, что россиянам нужно изменить эту ситуацию", – подчеркнул Помпео.

Он уточнил, что был привлечен к процессу принятия решения об отмене встречи на полях саммита G20 в Аргентине.

"Мы провели тщательную оценку, мы обдумали возможность, мы обдумали сообщение, которое мы направим, и президент Трамп принял решение, что это будет верным подходом с учетом событий накануне саммита G20", – добавил Помпео.

Он подчеркнул, что Россия должна вернуть Украине суда и захваченных военных до того, как администрация Трампа рассмотрит вопрос о проведении следующей встречи президентов США и РФ.

Вместе с тем помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США предложили Москве продолжить рабочий диалог после отмены запланированной в рамках саммита G20 встречи Трампа и Путина.

Напомним, что ранее Трамп дважды проигнорировал президента РФ в ходе саммита.

Эксперт объяснил такое решение: встреча в Путиным – политическое харакири.