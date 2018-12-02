"Короткий контакт был": Трамп все-таки пообщался с Путиным во время G20

Сегодня, 00:23

Президенты РФ и США беседовали в неформальной обстановке

Фото: Getty
Фото: Getty

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пятничного ужина на саммите G20 провел неформальный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Как это обычно и бывает на многосторонних мероприятиях, президент Трамп и его супруга провели ряд неформальных разговоров с мировыми лидерами на ужине вчера. В частности, такой разговор был и с президентом Путиным", – отмечается в ее заявлении.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у Путина Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе было короткое общение.

"Да, короткий контакт был", – сказал Песков.

Ранее, до старта саммита, стало известно, что Трамп не исключает, что его встреча с президентом России в Аргентине может не состояться

Позже стало известно, что американский президент не стал ни здороваться, ни общаться с Путиным по прибытии на саммит в Буэнос-Айресе 30 ноября. Путин оказался на мероприятии раньше и сразу занял свое место за столом переговоров. Несколько минут спустя в зал зашел хозяин Белого дома, который присоединился к группе что-то оживленно обсуждавших мировых лидеров.

Во второй раз Трамп проигнорировал Путина во время группового фото, когда шел к своему месту на подиуме. Проходя мимо российского лидера, он лишь смерил его взглядом и пошел дальше.

Также мы писали, что американский лидер выдвинул условие своему российскому коллеге: их встреча состоится после того, как Москва отпустит захваченных украинских моряков.
Аргентина, Путин, встреча, G20, Трамп
Источник:

Интерфакс-Украина

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