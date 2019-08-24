США поздравили Украину с Днем Независимости: заявили о потенциале страны

Поздравляя украинцев с праздником, Майк Помпео рассказал, как им стать примером для стран региона

Майк Помпео. Фото: REUTERS/Jose Cabezas

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину с 28-ым Днем независимости и пожелал, чтобы наступающий год был мирным и процветающим.

Теплые пожелания украинцам в главных государственный праздник хозяин Белого дома передал через главы Госдепартамента Майка Помпео.

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"От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю всех украинцев с 28-й годовщиной независимости вашей страны… Наилучшие пожелания в связи с радостным Днем независимости и наступающим мирным и процветающим годом", – цитирует госсекретаря США его пресс-служба.

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США в напомнили о своей "твердой поддержке" Украины, а результаты прошедших президентские и парламентских выборов - "подтверждением стремления украинцев к мирному, процветающему и демократическому будущему".

"Как отметил президент Зеленский, используя свой потенциал, Украина может стать примером для других стран региона и за его пределами. Соединенные Штаты поддерживают Украину в этот исторический момент", – говорится в сообщении.

Отмечается, что США планирует развивать сотрудничество с Украиной для продвижения необходимых государству реформ.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

При этом украинский президент Владимир Зеленский уже получил поздравления и от самого Трампа, который призвал украинцев "воплотить свой потенциал".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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