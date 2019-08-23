Трамп: Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал

В течение следующего года США будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ

/ Фото: AFP

В адрес президента Украины Владимира Зеленского поступают поздравления лидеров иностранных государств.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства

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Например, свои поздравления прислал и президент США Дональд Трамп.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений", – пишет в своем приветствии Трамп.

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