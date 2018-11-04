США призвали привлечь к ответственности виновных в смерти Гандзюк

Сегодня, 23:59

Херсонская активистка скончалась в больнице 

Мари Йованович. Фото: day.kyiv.ua
Мари Йованович. Фото: day.kyiv.ua

США требуют привлечь к ответственности заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в больнице 4 ноября, заявила посол США в Украине Мари Йованович в Twitter.

"От имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков", – говорится в сообщении.

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Между тем, в деле об умышленном убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая в воскресенье, 4 ноября, скончалась в больнице после множества перенесенных операций, собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы передадут в суд.

Ранее сообщалось, что после смерти активистки в больницу выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции Киева. Уголовное производство по нападению на Гандзюк переквалифицировали в законченное умышленно убийство.

Как известно, по факту покушения на Гандзюк правоохранители расследуют два уголовных производства. По словам генпрокурора, одно из производств расследует полиция, а второе, по желанию самой Гандзюк, СБУ.
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