Законченное умышленное убийство: полиции переквалифицировала нападение на Гандзюк

Уголовное производство по нападению на активистку Екатерину Гандзюк, которая сегодня умерла в больнице, переквалифицировали в законченное умышленно убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

После того, как стало известно о смерти активистки, в больницу выехала следственно-оперативная группа Главного управления полиции Киева, которая проводит осмотр тела и первоочередные следственные действия. После заключения экспертизы о причинах смерти будет дана правовая квалификация.

В то же время в полиции сообщили, что следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление.

"В настоящее время уголовное производство по факту нападения на Екатерину Гандзюк расследуется как оконченное преступление – по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ)", – говорится в сообщении полиции.

На смерть Гандзюк отреагировал и президент Петр Порошнеко, который с визитом находится в Турции. Глава государства дал распоряжение правоохранителям – виновные в нападении на активистку должны быть наказаны.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что преступление против нее – без срока давности, а виновные должны понести наказание.

Сожаление в связи со смертью Гандзюк выразили в Евросоюзе. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан написал в соцсети: "Очень опечален известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на активистов гражданского общества неприемлемы. Виновные в этом ужасном преступлении должны быть преданы суду. Мои мысли – вместе с ее семьей и друзьями".

Как известно, непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Не так давно суд оставил подозреваемого в покушении под стражей.

Накануне в Херсоне городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест другому подозреваемому в покушении на чиновницу – Виктору Горбунову.