США расширили санкции против России: кто попал в "черный список"

В санкционный список попали три менеджера и суда, на которых поставляли топливо в Сирию

Конгресс США / Фото: AFP

Ранее в этом месяце министр энергетики США Рик Перри рассказал о новых санкциях против России из-за Крыма, а теперь в санкционный список SDN List попали три менеджера российской компании "Совфрахт" и пять российским судов.

Как сообщили 26 сентября на сайте Министерстве финансов США, за поддержку сирийского режима Башара Асада под санкции попали Илья Логинов, Иван Окороков, Карен Степаньян.

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Их признали причастными к поставкам авиатоплива для российских войск в этой ближневосточной стране через московскую компанию "Маритайм Ассистанс". В прошлом году США уже подали на них, а также Алексея Конькова и Людмилу Шмелькову в суд за обход антисирийских санкций.

В санкционный список также попали пять судов OT-2077, "Язь", "Сиг", "Судак" и "Пассат", принадлежащие "Транспетрочарт".

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Напомним, санкции против "Совфрахт" были введены еще в 2016 году. "Маритайм Ассистанс" и "Транспетрочарт" также находятся под санкциями.

Расследованием незаконных поставок топлива в Сирию занималось ФБР.

Кроме того, месяца назад США ввели против России второй пакет санкций, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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