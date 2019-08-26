В силу вступил второй пакет санкций США против России по делу Скрипалей

Первые санкции в отношении России были введены год назад

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В силу вступил второй пакет американских санкций против России по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

5 августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило, что вторая часть антироссийских санкций по обвинению в применении химоружия в британском Солсбери вступит в действие 26 августа.

Позднее, 23 августа, госдеп США подтвердил эти данные о сроках реализации второго пакета антироссийских санкций.

Первые санкции в отношении России за несоблюдение Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) были введены год назад. Для второго этапа санкций по закону CBW Act нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленных в законе.

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В итоге США остановились на следующих трех мерах: Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; США ужесточат лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретят американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Как сообщалось, новые санкции США не затрагивают российские госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, номинированного не в рублях (на долг в российской валюте ограничения не распространяются). Эти исключения смягчают эффект санкций, отмечают аналитики исследовательско-консалтинговой компании Eurasia Group.

"Этот шаг (новый пакет санкций – ред.) существенно снижает шансы на то, что "ястребы" в Конгрессе проведут более жесткие санкции в отношении суверенного долга РФ, даже если самые ярые из них сочтут принятые меры недостаточными", – цитирует Bloomberg аналитическую записку Eurasia Group.

Напомним, весной прошлого года бывший двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

Из-за этого в августе прошлого года Госдеп США принял решение о введении в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.

А 1 августа этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение второго пакета санкций в отношении России. Он поручил Минфину и Госдепу США всячески препятствовать предоставлению любой ссуды, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых учреждений. Это также запретили делать и всем американским банкам.

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