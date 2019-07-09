Украина впервые обратилась к США с запросом о закупках военной продукции у американского оборонного ведомства и этот вопрос сейчас рассматривается. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. По его словам, американцы готовы помочь Украине реформировать оборонный сектор. «Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс пересмотра этого запроса. Соединенные Штаты твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора», - сказал Тейлор. Как сообщали новости «Сегодня», посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что Украина будет покупать в США современное оружие. По его словам, речь идет о таком вооружении, которое есть в американской армии. Дипломат также отметил, что уровень военно-технической, военно-политического сотрудничества и взаимодействия Украины и США сейчас на порядок выше, чем 3-4 года назад. Напомним, в июне Пентагон разрешил выделить Украине 250 млн долларов на оборонку. Часть суммы пойдет на покупку летального и нелетального вооружения, а остальное поступит на счета Минобороны Украины.