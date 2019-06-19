Пентагон разрешил выделить Украине 250 млн долларов на оборонку

Часть суммы пойдет на покупку летального и нелетального вооружения, а остальное поступит на счета Минобороны Украины

Когда в Украине поздний вечер, в Вашингтоне в разгар дня шли дебаты. В комитете по иностранным делам Сената США политики полтора часа обсуждали украинский вопрос – пять лет после Революции достоинства и российскую агрессию.

Выступая, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Украина уже никогда не вернется под российское влияние и любые потуги Кремля точно не будут иметь успеха.

"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы сохранять объединенную и мощную политику Запада. США и ЕС ввели санкции и усилили их. А также мы сняли ограничения на поставку Украины летальной оружия", – заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины.

Американский Пентагон уже утвердил пакет безопасности помощи Украине на 250 млн долларов. Одна часть этой суммы пойдет на покупку летального и нелетального вооружения, другая поступит на счета Минобороны Украины.

В Вашингтоне напомнили Москве о незаконно захваченных в Керченском проливе украинских моряках, которых еще не освободили. Поэтому предоставление Украине оружия, в том числе противотанковых систем Джевелин, только усилит давление.

"Я поздравляю президента Трампа за его решимость предоставить оружие Украине. Однако США должны рассмотреть возможность предоставить Украине больше систем Javelin, а также обеспечить ее большим количеством контрбатарейных радаров. Эти радары уменьшат потери среди украинцев. Также США должны обеспечить Украину береговыми радарами, скоростными катерами для специальных операций и противокорабельными ракетами", – заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст.

России также напомнили о Минских соглашениях. Как отметил Волкер, их исполнению мешает только одно – отсутствие политической воли Кремля.

Напомним, недавно стало известно, что США в 2019 году предоставят Украине 700 миллионов долларов техпомощи. Техническая помощь подразумевает финансирование широкого спектра программ в различных сферах.

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