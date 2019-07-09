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Украина будет покупать в США современное оружие – Чалый

9 июля, 05:15

Речь идет о таком вооружении, которое есть в американской армии

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Украина закупит у США современное оружие, которое стоит на вооружении американской армии.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый заявил в эфире Голоса Америки, – пишет Укринформ.

"Мы сейчас говорим о современном вооружении. Потому что именно такое вооружение поставляется через систему правительственных соглашений", – отметил посол.

Он добавил, что речь идет о "таком вооружении, которого нет у нас, и которое есть фактически в американской армии сейчас".

"Это новый уровень взаимодействия. Я не буду говорить о спецификации или типах. Мы доказали, что мы партнеры, которые держат тайны", – пояснил дипломат.

"Гибнут наши ребята. И каждые дополнительные возможности для обороны берегут жизни", – подчеркнул он.

По словам посла, уровень военно-технической, военно-политического сотрудничества и взаимодействия Украины и США сейчас на порядок выше, чем 3-4 года назад.

По убеждению дипломата, новый уровень доверия стал возможным благодаря действиям украинской стороны. В частности говорится о том, что Украина была способна доказать, что в поставках из США не будет коррупционной составляющей и американское оружие не попадет к врагу.

92% всей оборонной и безопасностной помощи, которую получила Украина, поступило именно из США, и этот объем составляет несколько миллиардов. "В этом году только на безопасность (в оборонном бюджете США – ред.) выделено 365 миллионов, включительно с 50 миллионами сугубо на летальное вооружение", – уточнил посол.

Дипломат пояснил, что работа над тем, чтобы наладить прямые закупки оружия в США была начата давно, и в прошлом году наконец были одобрены все законодательные поправки, которые сделали такие прямые поставки возможными. "У нас открываются огромные возможности", – резюмировал Чалый.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 миллионов долларов

Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

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Тег США, оружие, покупка, оборона, Украина, америка, Чалый, летальное оружие

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Источник:

Укринформ

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