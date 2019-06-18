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США считают, что избрание Зеленского создает возможность для мира на Донбассе

18 июня, 23:25

Нужно активизировать усилия, чтобы положить конец пятилетнему конфликту в Донбассе

Фото: Курт Волкер/Twitter
Фото: Курт Волкер/Twitter.

Соединенные Штаты Америки считают, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает возможность активизировать усилия по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в тексте выступления американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера, которое было подготовлено к слушаниям в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Избрание президента Зеленского создает хорошую благоприятную возможность активизировать усилия, чтобы положить конец пятилетнему конфликту на Донбассе", — считает спецпосланник США.

Также Волкер хочет встретиться с должностными лицами России для обсуждения ситуации на востоке Украины. "Мы по различным каналам призвали россиян воспользоваться нынешней возможностью. Я бы хотел встретиться в ближайшее время с российскими коллегами. Однако я сейчас не знаю, какую форму это примет", — заметил Волкер.

Ранее Зеленский обсудил Донбасс с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. Глава государства отметил, что прекращение огня на востоке Украины и возвращение туда мира является одной из ключевых его задач.

Как сообщали новости "Сегодня", в Германии также готовят новый план по Донбассу. Еще в мае на экспертных слушаниях фракции либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП)предлагали активизировать мирный план по Донбассу с помощью внесения некоторых изменений в минский документ по урегулирования ситуации на востоке Украины. Среди прочего, немецкие политики хотят ввести наказание за невыполнение Минских соглашений.

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Тег Россия, США, переговоры, Донбасс, Зеленский, Украина, избрание, конфликт, Волкер

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Источник:

ТАСС

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