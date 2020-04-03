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  1. Новости политики

США выступили с новым заявлением к России по Донбассу

3 апреля, 13:13

Сергей Мартынец

Несмотря на угрозу пандемии коронавируса, не стоит забывать о войне, отметили в посольстве

Накануне США уже хвалили украинских военных за противостояние агрессору даже в условиях пандемии, а теперь американское посольство обратилось к России с требованием прекратить стрелять на Донбассе и начать выполнять Минские договоренности. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

"Как сказал президент Зеленский в своем обращении 1 апреля, мы не должны забывать о войне, которую ведет Россия на востоке Украины. Агрессия России, в том числе в Крыму, уже принесла тысячи смертей и разрушила жизни миллионов людей", – заявили американские дипломаты.

В США отмечают, что российская дезинформация и препятствование доступу наблюдателей по гуманитарным вопросам на оккупированные территории несет большую угрозу во время пандемии COVID-19.

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"Мы призываем Россию и ее приспешников немедленно освободить всех украинских политических заключенных и способствовать поступлению гуманитарной помощи и выполнению мандата СММ ОБСЕ. Россия должна полностью выполнить свои Минские обязательства, начиная с прекращения огня, и покинуть территорию Украины", – говорится в заявлении посольства.

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Как сообщали новости "Сегодня", Украина заблокировала резолюцию России в ООН по коронавирусу. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в российском документе предполагалась возможность запуска процесса отмены международных санкций.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия США Крым Донбасс война на Донбассе посольство США

Источник: Сегодня

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