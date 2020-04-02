Им и коронавирус не помеха: США похвалили украинских военных

Соединенные Штаты Америки похвалили украинских военных, которые даже в условиях пандемии продолжают защищать страну от агрессии России. Об этом сообщает американское посольство в Twitter.

Стоит отметить, что, пока весь мир борется с распространением опасного вируса, российско-оккупационные войска ни на день не прекращают обстрелы на Донбассе.

"Сегодня мы отдаем должное солдатам, которые продолжают защищать суверенитет Украины, несмотря на угрозу коронавируса. Мы гордимся нашим сотрудничеством с Вооруженными силами Украины в наращивании их способности сдерживать агрессию", – говорится в сообщении посольства.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", стало известно, что в ВСУ появился первый зараженный коронавирусом. Им стала врач Хмельницкого военного госпиталя. А тем временем всего на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 140 человек, еще у 72 военнослужащих в ближайшие пару дней заканчивается самоизоляция.

А вот непосредственно на передовой украинская армия довольно успешно противостоит врагу. За весь март более 150 уничтоженных и раненых боевиков и это в результате ответного огня ВСУ. Также уничтожалась и вражеская техника.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама