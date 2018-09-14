Стала известна дата выступления Порошенко с посланием к Раде

Ирина Луценко заявила, что следующая пленарная неделя у депутатов будет напряженной

Президент Украины Петр Порошенко выступит с ежегодным посланием в парламенте 20 сентября, а также ожидается рассмотрение ряда важных вопросов.

Об этом заявила в эфире телеканала "112 Украина" представитель главы государства в Верховной Раде, народный депутат от БПП Ирина Луценко.

По ее словам, следующий четверг будет напряженным – ожидается не только выступление президента, но и рассмотрение важных вопросов депутатами.

"Мы планируем на следующую неделю очень активный четверг. Мы ожидаем и будем слушать послание президента. Мы планируем голосования за изменения в Конституцию относительно внешнеполитического курса в ЕС-НАТО, а также голосование за постановление комитета по поводу порядка рассмотрения оговорок Конституционного суда по неприкосновенности, – для того, чтобы продолжать этот процесс", – сказала Луценко и добавила, что ожидается рассмотрение вопроса по обновлению состава ЦИК.

Напомним, предыдущий раз Петр Порошенко обращался с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины 7 сентября 2017 года.

Как мы недавно писали, народный депутат Владимир Арешонков рассказал детали встречи Порошенко с фракцией БПП. Он также подтвердил выступление президента перед депутатами и указал на некие неожиданности от главы государства.