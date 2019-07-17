Стало известно, что дало толчок переговорам в Минске

В прошлую пятницу в Париже состоялась встреча помощников лидеров нормандской четверки

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Встреча помощников лидеров "нормандской четверки" позитивно сказалась на работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"В прошлую пятницу в Париже состоялась встреча помощников лидеров "нормандской четверки". На ней обсуждались дальнейшие действия в рамках "нормандского" формата и в ТКГ. Эта встреча придала значительный импульс сегодняшним заседаниям ТКГ и ее рабочих групп", – сказал Сайдик журналистам в Минске в среду.

Он выразил уверенность, что данная встреча "окажет позитивное влияние на нашу будущую работу в целом".

11 июля состоялся первый телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

После этого в Париже прошла встреча политических советников, помощников лидеров "нормандской четверки".

Напомним, в среду, 17 июля, в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы с участием представителей оккупированных территорий, на котором был принят ряд важнейших решений. Так, ТКГ и представители ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения приверженности режиму прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон:

подтверждают свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени;

повторно заявляют о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей;

обязуются обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для мониторинга и верификации, проводимых ею, в том числе с применением ее технических средств.

Ранее сообщалось, что во время недавней встречи в "нормандском формате" сторонам удалось договориться до нового перемирия на Донбассе, а также о новых участках для разведения сил и средств.

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