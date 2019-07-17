Стало известно, что дало толчок переговорам в Минске
В прошлую пятницу в Париже состоялась встреча помощников лидеров нормандской четверки
Встреча помощников лидеров "нормандской четверки" позитивно сказалась на работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"В прошлую пятницу в Париже состоялась встреча помощников лидеров "нормандской четверки". На ней обсуждались дальнейшие действия в рамках "нормандского" формата и в ТКГ. Эта встреча придала значительный импульс сегодняшним заседаниям ТКГ и ее рабочих групп", – сказал Сайдик журналистам в Минске в среду.
Он выразил уверенность, что данная встреча "окажет позитивное влияние на нашу будущую работу в целом".
11 июля состоялся первый телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
После этого в Париже прошла встреча политических советников, помощников лидеров "нормандской четверки".
Напомним, в среду, 17 июля, в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы с участием представителей оккупированных территорий, на котором был принят ряд важнейших решений. Так, ТКГ и представители ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения приверженности режиму прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон:
- подтверждают свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени;
- повторно заявляют о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей;
- обязуются обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для мониторинга и верификации, проводимых ею, в том числе с применением ее технических средств.
Ранее сообщалось, что во время недавней встречи в "нормандском формате" сторонам удалось договориться до нового перемирия на Донбассе, а также о новых участках для разведения сил и средств.
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