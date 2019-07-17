Контактная группа согласовала бессрочное перемирие на Донбассе с 21 июля — Сайдик
Киев подтверждает полную приверженность бессрочному прекращению огня на Донбассе с 21 июля
Контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие на Донбассе. Об этом сообщил в среду спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик по окончанию заседания в белорусской столице.
"ТКГ подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 21 июля 2019 года 00 часов 01 минуту по киевскому времени", – сообщил он.
Контактная группа также подчеркнула "важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня, о чем будут сделаны публичные заявления высшего командования сторон".
Как отметил Сайдик, Контактная группа указала на важность "эффективного применения дисциплинарных мер в случае нарушений режима прекращения огня и уведомления о них СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ".
Помимо этого Контактная группа подчеркнула необходимость "отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменения любого вида огня, включая снайперский, размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения", сообщил представитель ОБСЕ.
В свою очередь, пресс-секретарь Леонида Кучмы заявила, что Киев подтверждает полную приверженность бессрочному прекращению огня на Донбассе с 21 июля.
Ранее сообщалось, что во время недавней встречи в "нормандском формате" сторонам удалось договориться до нового перемирия на Донбассе, а также о новых участках для разведения сил и средств. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.
Кроме того, Пристайко называл условие для встречи Зеленского и Путина в "нормандском формате". Следующая встреча в "нормандском формате" снова пройдет без лидеров стран. Дипломат назвал причину.
Смотрите также в видеосюжете, как в июне проходил процесс разведения сил в Станице Луганской:
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