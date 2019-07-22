Стало известно, как украинцы голосовали на выборах в Турции

Всего в Турции проголосовали 540 украинцев с 1135, внесенных в избирательные списки

Фото: Сегодня

В Турции на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины проходной барьер преодолели партия "Европейская солидарность" (31,1%), "Слуга народа" (28,7%), "Голос" (16,3%) и "Партия Шария "- 5,7%.

Об этом свидетельствуют результаты общего подсчета голосов на трех избирательных участках в Анкаре, Стамбуле и Анталии, – пишет Укринформ.

Всего в Турции проголосовали 540 украинский с 1135, внесенных в избирательные списки. Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Стамбуле – 49%, самая низкая в Анкаре – 44%, в Анталии – 47%.

Результат по избирательным участкам несколько отличаются от общего.

В частности, в Анкаре 5-процентный барьер преодолели: "Слуга народа" (33,7%), "Европейская солидарность" (26,3%), "Голос" (14,7%), "Сила и честь" ( 7,3%), "Партия Шария" (7,3%).

В Стамбуле: "Евросолидарнисть" (30,1%), "Слуга народа" (27%), "Голос" (20,4%).

В Анталии: "Евросолидарнисть" (35,6%), "Слуга народа" (28,8%), "Голос" (10%), "Партия Шария" (10%).

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Напомним, что ранее ЦИК озвучила явку на выборах по всем 199 округам.

Добавим, что 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

Результаты экзит-полов: 5% барьер преодолевают пять партий

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, за партию "Европейская солидарность" – 8,8%, за партию "Батькивщина" – 7,4%, за партию "Голос" – 6,5% избирателей.

Другие партии набрали меньше проходного барьера в 5%. В частности, за партию "Сила и честь" проголосовали 4,3%, за партию "Оппозиционный блок" – 3,3%, за "Партию Шария" – 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,8%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%, за партию ВО "Свобода" – 2,1%.

За других кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-полла, проголосовали менее 2% тех, кто принял участие в голосовании.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"

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