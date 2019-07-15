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Стало известно, когда будет обнародовано полное решение итальянского суда по делу Маркива

15 июля, 21:09

В посольстве надеются, что после обнародования решения они смогут более детально изучить его

Виталий Маркив. Фото: twitter.com/AvakovArsen
Виталий Маркив. Фото: twitter.com/AvakovArsen.

Посол Италии в Украине Давиде Ла Челилиа заявил, что полное решение суда относительно приговора бывшему нацгвардейцу Виталию Маркиву будет обнародовано в течение 60 дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По словам посла, он не может комментировать решение суда до официальной публикации решения, потому что судебная власть в стране является независимой.

"Полное решение суда будет обнародовано в течение 60 дней. Тогда мы сможем более детально его изучить, в частности мотивационную часть. Для Италии это важная тема для всех институтов и медиа, ведь все хотят знать правду, и, в первую очередь, ее ищут родители Андреа Рокелле", – заявил посол.

Также он отметил, что передал всю имеющуюся информации в Италию.

"Я понимаю всю тяжесть ситуации и передал всю информацию в свою страну. А по нашим гражданам, которые незаконно воюют на Донбассе на стороне сепаратистов, суд Генуи уже принял первые решения о заключении на разные сроки. Италия поддерживает территориальную целостность и независимость Украины, поддерживает и продолжает санкции против РФ", – добавил он.

Напомним, суд итальянского города Павия вынес решение по делу служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняли в причастности к убийству фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Как сообщает итальянское агентство ANSA, суд присяжных приговорил его к 24 годам лишения свободы – это даже больше, чем просила сторона обвинения.


Прокурор требовал для украинца 17 лет лишения свободы, тогда как сторона защиты настаивала на его невиновности и просила освободить Маркива.


Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. 

Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку.

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Тег Италия, суд, решение, маркив

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