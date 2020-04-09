Стало известно, когда может состоятся новый обмен пленными на Донбассе

Новый обмен пленнымив рамках работы Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предполагается провести на следующей неделе. Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на интернет-семинаре, который был организован Атлантическим советом в Вашингтоне.
"Соглашение об обмене достигнуто вчера (в среду, 8 апреля – Ред.). Мы нацеливаемся на прием своих на родине до Пасхи, до православной Пасхи, то есть на следующей неделе. Мы знаем, каковы числа подлежащих обмену с обеих сторон. Но я в настоящее время раскрывать эту информацию не буду, так как мы должны действовать очень осторожно, поскольку говорим о судьбах, чувствах и эмоциях людей", — заявил глава МИД.
Он заверил, что для Киева обмены пленными — это "высший приоритет". "Это останется в центре внимания правительства — работа с целью освобождения пленных", — сказал Кулеба.
Договоренность об обмене достигнута на заседании Контактной группы. Представители Украины, "ЛНР" и "ДНР" принципиально согласовали списки лиц для обмена.
Ранее сообщалось, что у Зеленского назвали дату обмена пленными.
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