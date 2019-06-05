Стало известно, когда может состоятся саммит Украина-ЕС

Зеленский подчеркнул неизменность стратегического курса государства на получение полноправного членства в ЕС и НАТО

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Брюсселе озвучили, что саммит Украина-ЕС может состоятся в Киеве 8 июля.

"Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21 саммита Украина-ЕС в Киеве", – пишет пресс-служба президента Украины.

Также Зеленский подчеркнул неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов, прежде всего, стратегического курса государства на получение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также готовность Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности, в отношениях с международными финансовыми институтами.

Со своей стороны глава Еврокомиссии заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Как сообщалось, глава украинского государства проведет в Брюсселе два дня и встретится с высокопоставленными европейскими чиновниками.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений.

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