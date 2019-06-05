Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости политики

Стало известно, когда может состоятся саммит Украина-ЕС

5 июня, 00:31

Зеленский подчеркнул неизменность стратегического курса государства на получение полноправного членства в ЕС и НАТО

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Брюсселе озвучили, что саммит Украина-ЕС может состоятся в Киеве 8 июля.

"Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21 саммита Украина-ЕС в Киеве", – пишет пресс-служба президента Украины.

Также Зеленский подчеркнул неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов, прежде всего, стратегического курса государства на получение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также готовность Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности, в отношениях с международными финансовыми институтами.

Со своей стороны глава Еврокомиссии заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Как сообщалось, глава украинского государства проведет в Брюсселе два дня и встретится с высокопоставленными европейскими чиновниками.


Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ЕС, встреча, Зеленский, саммит, Украина, юнкер

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, когда может состоятся саммит Украина-ЕС". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский на встречи с Юнкером подчеркнул важность освобождения Донбасса политико-дипломатическим путем

Сегодня, 00:22

Зеленский поблагодарил европейскую сторону за поддержку со суверенитета и территориальной целостности Украины

Евросоюз рассмотрит вопрос о выделении Украине 500 млн евро после выполнения Киевом соответствующих требований

Вчера, 23:22

Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств

Зеленский встретился с Дудой в Брюсселе: стали известны детали переговоров

Вчера, 21:48

Дуда заявил, что на встрече с Зеленским намерен заверить его в поддержке Варшавой Киева

Зеленский прокомментировал слухи о дефолте

Вчера, 21:28

По словам президента, это продуманные акции

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь