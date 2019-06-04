У меня есть новый друг: Юнкер встретился с Зеленским

Глава украинского государства проведет в Брюсселе два дня, и встретится с высокопоставленными европейскими чиновниками

Зеленский и Юнкер. Фото: twitter.com/apukraine.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе. Об этом сообщает Администраций украинского президента в Twitter.

"Президент Зеленский встретился с Юнкером, чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль Европейского Союза в сдерживании российской агрессии", – говорится в сообщении.

Как передает УНИАН, при встрече они пожали друг другу руки, после чего журналисты спросили, скучает ли европейский чиновник по экс-президенту Украины Петру Порошенко, на что тот ответил: "Я имею нового друга".

В свою очередь Зеленский отметил: "Я лучше. Новый друг лучше старого".

Как сообщалось, после прилета в Брюссель Зеленский озвучил главную тему на переговорах с руководством ЕС. Глава государства собирается напомнить европейцам о гибели украинцев на Донбассе и поднять вопрос агрессии России. Также он вспомнил о трагедии с гибелью пятилетнего ребенка, которого застрелили полицейский.

Напомним, на днях заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказывала, что ждет Зеленского в Брюсселе. Она считает, что это будут своего рода смотрины нового украинского президента.

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