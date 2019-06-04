У меня есть новый друг: Юнкер встретился с Зеленским
Глава украинского государства проведет в Брюсселе два дня, и встретится с высокопоставленными европейскими чиновниками
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе. Об этом сообщает Администраций украинского президента в Twitter.
"Президент Зеленский встретился с Юнкером, чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль Европейского Союза в сдерживании российской агрессии", – говорится в сообщении.
Как передает УНИАН, при встрече они пожали друг другу руки, после чего журналисты спросили, скучает ли европейский чиновник по экс-президенту Украины Петру Порошенко, на что тот ответил: "Я имею нового друга".
В свою очередь Зеленский отметил: "Я лучше. Новый друг лучше старого".
Как сообщалось, после прилета в Брюссель Зеленский озвучил главную тему на переговорах с руководством ЕС. Глава государства собирается напомнить европейцам о гибели украинцев на Донбассе и поднять вопрос агрессии России. Также он вспомнил о трагедии с гибелью пятилетнего ребенка, которого застрелили полицейский.
Напомним, на днях заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказывала, что ждет Зеленского в Брюсселе. Она считает, что это будут своего рода смотрины нового украинского президента.
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