Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и назвал условия

Президент Украины встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он заявил во вторник на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", — сказал он.

Зеленский отметил, что "хочет дать новый импульс участия Украины в альянсе, так как российская агрессия остается вызовом".

"Мы надеемся восстановить диалог Украина — НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны", — отметил он.

Вместе с тем президент признал, что сначала Украине необходимо провести реформы, которые позволят привести страну к стандартам НАТО.

Также сообщается, что в предстоящей 5 июня встрече Контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые примет участие новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак.

"Там будут некоторые предложения, — сказал Владимир Зеленский. — Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов".

При этом Зеленский добавил, что не хотел бы раскрывать сразу все позиции украинской стороны.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Брюссель и озвучил главную тему на переговорах. Глава государства собирается напомнить европейцам о гибели украинцев на Донбассе и поднять вопрос агрессии России.

Напомним, на днях заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказывала, что ждет Зеленского в Брюсселе. Она считает, что это будут своего рода смотрины нового украинского президента.

Кроме того, советник президента рассказал, когда Зеленский может встретиться с Трампом. Администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи.

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