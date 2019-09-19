Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали о теме переговоров

Коллаж (источники фото - AFP, president.gov.ua)

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает издание "Зеркало Недели" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

В частности, запланировано, что продолжительность встречи будет 45 минут.

"Однако встреча может продолжаться и дольше", – сообщил информированный источник.

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По его словам, в числе вопросов, которые будут обсуждать украинский и американский президенты, – Донбасс, привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

Также ожидается, что Трамп во время беседы коснется и темы проведения расследования в отношении компании Burisma (членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена. – Ред.).

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Ранее вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили предстоящую встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

В свою очередь заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент сделал заявление о предстоящей встрече Зеленского и Трампа.

"Я думаю, интересы наших двух стран четкие", – сказал он, уточнив, что речь идет и о взаимном бизнес-интересе и о вопросах национальной безопасности как для Украины, так и для Соединенных Штатов.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале лета Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон с визитом. После этого постоянно муссировались разговоры о дате, предполагалась встреча в конце августе в Варшаве, но туда не приехал американский лидер. Кроме того, не исключена встреча и на ГА ООН, о чем также ранее говорилось.

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