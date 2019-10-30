Стало известно, кого назначили начальником департамента в делах Майдана

Соответствующий департамент ГПУ был создан 21 октября 2019 года, в его составе – три отдела

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Мысяка на должность начальника департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Также подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника этого департамента, сообщается на сайте Генпрокуратуры во вторник.

Ранее Мысяк занимал должность заместителя начальника департамента – начальника управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры Украины. Донской был начальником отдела организации и процессуального руководства в уголовных производствах Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

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Соответствующий департамент был создан 21 октября 2019 года, в его составе – три отдела.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Сергей Горбатюк заявлял, что якобы генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что преступной организации Януковича не существует. Он раскритиковал действия нового руководства Генпрокуратуры.

Ранее мы писали о том, в чем подозревают министров времен Януковича. Перед бегством из страны бывшие министры переписывали имущество на друзей и родственников, теперь же меняют гражданство, пытаются сохранить активы, но надеются вернуться в Украину.

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