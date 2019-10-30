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Стало известно, кого назначили начальником департамента в делах Майдана

30 октября, 00:09

Соответствующий департамент ГПУ был создан 21 октября 2019 года, в его составе – три отдела

/ Фото: Pixabay

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Мысяка на должность начальника департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Также подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника этого департамента, сообщается на сайте Генпрокуратуры во вторник.

Ранее Мысяк занимал должность заместителя начальника департамента – начальника управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры Украины. Донской был начальником отдела организации и процессуального руководства в уголовных производствах Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

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Соответствующий департамент был создан 21 октября 2019 года, в его составе – три отдела.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Сергей Горбатюк заявлял, что якобы генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что преступной организации Януковича не существует. Он раскритиковал действия нового руководства Генпрокуратуры.

Ранее мы писали о том, в чем подозревают министров времен Януковича. Перед бегством из страны бывшие министры переписывали имущество на друзей и родственников, теперь же меняют гражданство, пытаются сохранить активы, но надеются вернуться в Украину.

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ГПУ дело Майдан прокуроры Руслан Рябошапка

Источник: Интерфакс-Украина

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