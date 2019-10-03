Стало известно, кто мог быть причастен к подготовке жалобы на разговор Трампа с Зеленским

Я думаю, это скандал, что он знал заранее, - сказал Трамп

/ Фото: AFP

Данные, имеющиеся в распоряжении администрации США, показывают, что председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) мог быть причастен к подготовке жалобы по поводу июльского телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил американский лидер.

"Это свидетельствует о том, что Шифф — мошенник. Мне очень нравится этот вопрос!" — сказал Трамп, комментируя публикацию газеты "Нью-Йорк таймс", согласно которой Шифф узнал о жалобе осведомителя на разговор Трампа с Зеленским за несколько дней до официальной передачи заявления. "Я думаю, это скандал, что он знал заранее. Я даже пойду немного дальше и скажу, что он, возможно, помогал писать ее (жалобу — Ред.)", — добавил президент США.

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"Я выражаю большое уважение The New York Times за то, что они опубликовали такой материал", — отметил глава Белого дома. "Это сенсация. Он знал задолго до того, как это произошло. Он также помог написать ее. Это жульничество", — подчеркнул президент.

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Согласно публикации The New York Times, Шифф узнал о том, что один из сотрудников спецслужб собирается подать жалобу по поводу разговора Трампа с Зеленским за несколько дней до того, как рапорт был официально составлен. Разведчик, по этой версии, сам вышел на контакт с одним из помощников Шиффа и в общих чертах рассказал ему, о чем речь. При этом, по утверждению помощников конгрессмена, сам текст жалобы ни они, ни Шифф заранее не видели. Однако, как отмечает газета, эта информация позволила Шиффу фактически застать врасплох исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра, который не подозревал, что кто-то в Конгрессе знает о существовании рапорта. Требование Шиффа предоставить законодателям документ стало большой неожиданностью для Магуайра и его помощников, которые якобы не хотели афишировать эту ситуацию.

Ранее Трамп предлагал арестовать Шиффа за государственную измену из-за искажения им фактов телефонного разговора президента США с Зеленским. Трамп подчеркнул, что законодатель зачитал в Конгрессе заявление, в котором содержались ложные и выдуманные факты.

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