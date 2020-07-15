Кто может стать новым главой НБУ: Зеленский подал кандидатуру в Раду

На рассмотрение финансового комитета Верховной Рады Украины внесли постановление о назначении нового главы Национального банка страны. Новым главой НБУ может стать Кирилл Шевченко.

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Об этом в сообщении в Facebook написал первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк.

Заседание назначено на 9 утра 16 июля.

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Также президент Украины внес в Верховную Раду постановление о назначении председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка

Об этом сообщается на сайте парламента.

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Шевченко занимает пост главы правления Укргазбанка с 2015 года. До этого работал на посту первого заместителя и исполняющего обязанности главы правления. В 2012-2014 годах был советником руководителя Ощадбанка.

В банковской сфере Шевченко работает с 1994 года, где работал в Украинском кредитном банке (нынышений А-Банк. – Ред.), а также в банке "Финансы и Кредит". После возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Также в 2009 году был советником тогдашнего премьера Юлии Тимошенко.

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Ранее сообщалось, что Зеленский представит кандидатуру нового главы НБУ 16 июля.

Ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, кто может стать новым главой Национального банка Украины.

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