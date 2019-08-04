Стало известно, кто может возглавить партию "Слуга народа"

На должность спикера Совета депутаты Слуги народа будут рассматривать Дмитрия Разумкова, председателем партии может стать Александр Корниенко.
Об этом сообщила глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.
Она подтвердила, что на должность председателя Верховной Рады фракция делегирует нынешнего председателя партии Дмитрия Разумкова, а на должность первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука.
"Партию Слуга народа может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на должность председателя фракции Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей. Также есть предложения относительно кандидатур руководства комитетов Верховной Рады", - написала Кравчук.
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Напомним, ранее сообщалось, что одну из должностей в руководстве парламента "Слуга народа" планирует отдать другой политической силе.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.
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