Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Стало известно, кто может возглавить партию "Слуга народа" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-04T03:56:00+03:00 Политика На должность председателя Верховной Рады фракция делегирует нынешнего председателя партии Дмитрия Разумкова

На должность спикера Совета депутаты Слуги народа будут рассматривать Дмитрия Разумкова, председателем партии может стать Александр Корниенко.

Об этом сообщила глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

Она подтвердила, что на должность председателя Верховной Рады фракция делегирует нынешнего председателя партии Дмитрия Разумкова, а на должность первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука.

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"Партию Слуга народа может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на должность председателя фракции Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей. Также есть предложения относительно кандидатур руководства комитетов Верховной Рады", - написала Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что одну из должностей в руководстве парламента "Слуга народа" планирует отдать другой политической силе.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

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