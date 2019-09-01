Стало известно о роли Елены Зеленской в решениях президента

По некоторым вопросам государственной важности президент Украины Владимир Зеленский советуется с первой леди, своей супругой Еленой.

Об этом он заявил в программе "100 дней президента Украины", которая транслировалась на одном из украинских телеканалов 31 августа.

"Я советуюсь с ней, скажу открыто. По очень сложным вопросам, потому что у нее очень трезвая мысль", – объяснил глава государства.

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По его словам, "каждому человеку нужны люди, которые говорят правду".

"Не надо быть в теплой ванне, особенно, если ты президент Украины", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что сам Владимир Зеленский прибывает с первым официальным визитом в Польшу, где, помимо встречи с высокопоставленными членами правительства соседнего государства, он примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны.

Кроме того, как мы писали, в первый день работы Верховной Рады IX созыва Зеленский внес на рассмотрение народных депутатов 19 президентских законопроектов. В частности, глава государства предлагает уменьшить число нардепов с 450 до 300, а также урезать бюджетное финансирование политических партий.

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