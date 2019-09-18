МИД Украины принял решение по "формуле Штайнмайера"

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса. Об этом Пристайко заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел.

"Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными, – ред.) ", – сказал Пристайко.

"Это – то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ", – добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

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"Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал", – добавил глав МИД.

Как известно, Россия требует от Украины официального письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" в качестве условия для Нормандской встречи на высшем уровне.

Отметим, в последнее время активно обсуждается "формула Штайнмайера" как вариант для спасения Донбасса. Однако есть мнения, что идея Москвы состоит в том, чтобы заставить Украину выполнить всю политическую часть Минских договоренностей без вывода российских войск и разоружения боевиков и, соответственно, легализовать т. н. Л/ДНР. Так, глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказывал, что на переговорах в "нормандском формате" 2 сентября на уровне советников глав государств предполагалось два требования по будущей встрече "Нормандской четверки", но российская сторона настояла на третьем условии – "формуле Штайнмайера".

Как сообщали новости "Сегодня", Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает среди прочего особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия, в свою очередь, должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона об особом порядке местного самоуправления, в частности вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Россия же не выполняет эти условия.

В свою очередь бывший замглавы Администрации президента (2015-2019 гг.) Константин Елисеев дал Зеленскому советы, как не попасться на крючок Путина по "формуле Штайнмайера". Он считает, что приоритетом на переговорах должно быть выполнение Россией вопроса вывода войск с Донбасса и разоружения боевиков – создание условия безопасности.

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