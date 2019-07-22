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Стало известно, сколько украинцев не пришло на выборы

22 июля, 01:59

Почти 15 млн украинцев получили избирательные бюллетени на участках на внеочередных парламентских выборах

Филатов: выборы в Днепре прошли спокойно
Филатов: выборы в Днепре прошли спокойно. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

На внеочередные выборы в Верховную Раду не пришли более 14 млн 700 тысяч украинцев

Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, количество избирателей, которые внесли в список, составила 29 млн 527 тысяч 744 человека. Однако количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на парламентских выборах, составляет 147 мл 180 тысяч 556 человек, то есть фактически почти половина украинцев, имеющих право голосовать, проигнорировала досрочные выборы.

В общем не пришли проголосовать на парламентских выборах 14 млн 700 тысяч 894 избирателя.

Напомним, что ранее ЦИК озвучила явку на выборах по всем 199 округам

Добавим, что 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

Результаты экзит-полов: 5% барьер преодолевают пять партий

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, за партию "Европейская солидарность" – 8,8%, за партию "Батькивщина" – 7,4%, за партию "Голос" – 6,5% избирателей.

Другие партии набрали меньше проходного барьера в 5%. В частности, за партию "Сила и честь" проголосовали 4,3%, за партию "Оппозиционный блок" – 3,3%, за "Партию Шария" – 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,8%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%, за партию ВО "Свобода" – 2,1%.

За других кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-полла, проголосовали менее 2% тех, кто принял участие в голосовании.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"

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Тег выборы, бюллетени, явка , досрочные выборы, выборы в парламент , выборы 2019

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