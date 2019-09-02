Комитеты Рады: куда вошли Порошенко, Вакарчук и Тимошенко

Стало известно, кто будет осуществлять опеку над ветеранами, нацбезопасностью и европейской интеграцией Украины

/ Фото: AFP

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вошел в состав комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции. Об этом говорится на сайте парламента.

Так, главой данного комитета избрана Иванна Климпуш-Цинцадзе, а ее первый заместитель – Вадим Галайчук. Отметим, что в данный комитет также попал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко (секретарь комитета). Всего туда вошли девять человек.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук будет работать в комитете по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Главой комитета был избран нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.

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Юлия Тимошенко от "Батькивщины" будет заниматься "социалкой" и защитой прав ветеранов в комитете по вопросам социальной политики.

В состав комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вошли экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а также руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

Как сообщали новости "Сегодня", на первом пленарном заседании 29 августа Верховная Рада избрала глав комитетов и определилась с их составом.

Кроме того, в Раде создали 23 комитета. Отметим, что в предыдущем созыве парламента действовали 27 профильных комитетов и комиссия по приватизации.

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