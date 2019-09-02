Комитеты Рады: куда вошли Порошенко, Вакарчук и Тимошенко

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вошел в состав комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции. Об этом говорится на сайте парламента.
Так, главой данного комитета избрана Иванна Климпуш-Цинцадзе, а ее первый заместитель – Вадим Галайчук. Отметим, что в данный комитет также попал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко (секретарь комитета). Всего туда вошли девять человек.
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук будет работать в комитете по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Главой комитета был избран нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.
Юлия Тимошенко от "Батькивщины" будет заниматься "социалкой" и защитой прав ветеранов в комитете по вопросам социальной политики.
В состав комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вошли экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а также руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.
Как сообщали новости "Сегодня", на первом пленарном заседании 29 августа Верховная Рада избрала глав комитетов и определилась с их составом.
Кроме того, в Раде создали 23 комитета. Отметим, что в предыдущем созыве парламента действовали 27 профильных комитетов и комиссия по приватизации.
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