Парламент избрал глав комитетов и определился с их составом

За такое решение проголосовали 299 народных депутатов

Верховная Рада Украины в четверг вечером проголосовала за руководителей и персональный составпрофильных комитетов.

За соответствующее постановление проголосовали 299 народных депутатов Украины.

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Список комитетов и их руководства в итоге выглядит так:

Комитет по вопросам аграрной и земельной политике возглавил Николай Сольский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам антикоррупционной политики – Анастасия Красносильская ("Слуга народа");

Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов ("Слуга народа");

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования – Олег Бондаренко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус ("Слуга народа");

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий ("Слуга народа");

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом – Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность");

Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин ("Батькивщина");

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич ("Слуга народа");

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак ("Слуга народа");

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (внефракционный);

Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады – Сергей Кальченко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам свободы слова – Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа За жизнь");

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Юрий Кысиль ("Слуга народа");

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев ("Слуга народа");

Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко ("Слуга народа").

Напомним, что в Верховной Раде сформированы пять фракций и одна депутатская группа. Фракция "Слуга народа" – 254 нардепа. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 44. "Европейская солидарность" – 27. "Батькивщина" – 25. "Голос" – 17. В группу "За будущее" вошли 23 нардепа.

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Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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