Статус участника боевых действий для добровольцев: Рада поддержала законопроект

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Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2045-1 о присвоении участника боевых действий воинам-добровольцам. Соответствующий документ поддержали 321 народный депутат.

В пояснительной записке отмечается, что государство гарантирует право на статус ветерана войны определенной категории лиц, которые в составе добровольческих формирований, не вошедших в состав воинских формирований, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции. В то же время получить статус участника боевых действий такие лица до сих пор не могут. Они остаются социально незащищенными и лишены соответствующих государственных гарантий и льгот, несмотря на то, что де-факто вышеуказанная категория военных является участниками боевых действий.

По экспертным оценкам в Украине около трех тысяч добровольцев без статуса участника боевых действий. Законопроект имеет целью соблюдения правовой и социальной справедливости для каждого участника боевых действий российско-украинской войны.

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Так, законопроектом предложено дополнить закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", добавив в перечень участников боевых действий лиц, которые в период до вступления в силу закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях " добровольно защищали Украину на Донбассе и непосредственно выполняли боевые задачи антитеррористической операции в районах ее о проведения не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов) во взаимодействии с Вооруженными силами и другими силовыми структурами.

При этом предлагается не распространять этот статус на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в АТО, а также волонтеров.

Документом предлагается также установить механизм принятия решения о предоставлении статуса участника боевых действий таким лицам, и устанавливаются соответствующие основания. Кроме того, также предлагается распространить соответствующие государственные социальные льготы и гарантии на этих лиц и членов их семей.

Основанием для предоставления статуса участника боевых действий добровольцам является следующие документы:

справка от воинской части о периоде непосредственного участия в боевых действиях в рамках антитеррористической операции;

выписка из приказа Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины о привлечении лица к проведению антитеррористической операции.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня Рада упростила предоставление гражданства "легионерам", воюющим на Донбассе. Добровольцы-иностранцы, воюющие за Украину на Донбассе, смогут получить и вид на жительство.

А в октябре Рада решила проблему с дезертирами в ВСУ. Депутаты также обязали военкомат уточнить информацию о призывниках. Читайте подробней, что значит новый закон.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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