Руслан Стефанчук избран вице-спикером Верховной Рады

Руслан Стефанчук / Фото: president.gov.ua

Народные депутаты Украины поддержали кандидатуру от парламентской фракции "Слуга народа" Руслана Стефанчука на должность первого вице-спикера Верховной Рады IX созыва.

Его кандидатуре, которая была единственной на рассмотрении первой сессии парламента 29 августа, свои голоса отдали 330 нардепов.

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Напомним, что до своего назначения и получения удостоверения народного депутата Украины Стефанчук занимал должность представителя президента в Верховной Раде.

Также в этот день был избран председатель Верховной Рады. Должность досталась представителю парламентской фракции "Слуга народа" Дмитрию Разумкову. За его кандидатуру отдали свои голоса 382 нардепа.

Выступая перед нардепами, он сообщил о трех направлениях, которые будет преследовать IX созыв парламента:

реформа института власти и Верховной Рады, включая снятие депутатской неприкосновенности, борьбу с "кнопкодавством" и введение наказания за прогулы пленарных заседаний нардепами;

очищение власти от коррупции, чрезмерной бюрократии и госрегулирования, а также возвращение ответственности за незаконное обогащение, превращение суда в честную и независимую структуру;

запуск механизмов стремительного экономического роста Украины и достижение темпов роста ВВП до 5-7%.

Более подробно обо всех событиях, связанных с первым заседанием новой Верховной Рады вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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