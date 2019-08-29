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Руслан Стефанчук избран вице-спикером Верховной Рады

29 августа, 16:26

Кандидатуру от "Слуги народа" поддержали 330 народных депутатов

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук / Фото: president.gov.ua

Народные депутаты Украины поддержали кандидатуру от парламентской фракции "Слуга народа" Руслана Стефанчука на должность первого вице-спикера Верховной Рады IX созыва.

Его кандидатуре, которая была единственной на рассмотрении первой сессии парламента 29 августа, свои голоса отдали 330 нардепов.

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Напомним, что до своего назначения и получения удостоверения народного депутата Украины Стефанчук занимал должность представителя президента в Верховной Раде.

Также в этот день был избран председатель Верховной Рады. Должность досталась представителю парламентской фракции "Слуга народа" Дмитрию Разумкову. За его кандидатуру отдали свои голоса 382 нардепа.

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REUTERS/Gleb Garanich

Выступая перед нардепами, он сообщил о трех направлениях, которые будет преследовать IX созыв парламента:

  • реформа института власти и Верховной Рады, включая снятие депутатской неприкосновенности, борьбу с "кнопкодавством" и введение наказания за прогулы пленарных заседаний нардепами;
  • очищение власти от коррупции, чрезмерной бюрократии и госрегулирования, а также возвращение ответственности за незаконное обогащение, превращение суда в честную и независимую структуру;
  • запуск механизмов стремительного экономического роста Украины и достижение темпов роста ВВП до 5-7%.

Более подробно обо всех событиях, связанных с первым заседанием новой Верховной Рады вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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спикер Верховная Рада парламент нардеп Стефанчук

Источник: Сегодня

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