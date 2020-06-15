Стефанишина назвала пять главных законов, которые НАТО ждет от Украины

На днях НАТО включило Украину в Программу расширенных возможностей и еще больше приблизило нашу страну к Альянсу. В то же время союзники и от Киева ждут шагов в ответ, например, принятие пяти важных законов.

Об этом рассказала в интервью "Европейской правде" вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, статус Enhanced opportunity partner (EOP, партнер с расширенными возможностями) это уже мощный политический сигнал о приоритетах Альянса

Реклама

"Во-вторых, в статусе EOP Украина присоединится к новому формату обмена оперативной информацией между странами-участницами программы и странами НАТО. Также это позволит более эффективно внедрять мероприятия, заложенные в годовой национальной программе. Это дает дополнительные инструменты участия Украины в военных учениях. А еще это значит более глубокое партнерство Украина-НАТО на операционном уровне", – сказала Стефанишина

Читайте также: Украина присоединилась к Программе расширенных возможностей НАТО: реакция Зеленского

В тренде Вернуть Крым Украине: Помпео обратился к России

Вице-премьер также рассказала, что есть пять основных законов, принятия которых НАТО ждет от Украины

"Это закон о парламентском контроле безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в парламенте под №1204; изменения в законодательство об СБУ (№3196); закон о разведке (№2412-д); об оборонных закупках (№2398-д) и закон о государственной тайне, который еще в работе. Закон о гостайне занимает особое место даже среди этих важных законопроектов, потому что он касается трансформации даже не институтов, а мышления. Дело в том, что большинство документов, касающихся государственной тайны, унаследованные с советских времен. И я, как вице-премьер и по сей день государственный служащий, с большим восторгом наблюдаю за выполнением инструкций конца советской эпохи", – сказала чиновница.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", страны Альянса отреагировали на расширенное партнерство с Украиной. Страны-члены военного блока уверены, что это поможет Киеву наладить еще более сильные отношения и сотрудничество с НАТО.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама