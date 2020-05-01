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  1. Новости политики

Степанов: когда вы нарушаете карантин, подумайте о близких, которых вы можете заразить

1 мая, 00:56

Елена Кузьмич

Правительство ожидает, что пандемия в Украине достигнет своего пика в начале мая

В Украине очень сложно находиться на карантине из-за коронавируса в течение пяти, шести недель, но нужно думать не только о себе.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Reuters.

Напомним, что ранее правительство закрыло такие предприятия, как кафе, рестораны, рынки и кинотеатры, закрыло свои границы для иностранных граждан и закрыло почти все воздушные и железнодорожные перевозки, что привело к увеличению потери рабочих мест.

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Правительство продлило срок блокировки до 11 мая и ожидает, что пандемия в Украине достигнет своего пика в начале мая. Но нарастают признаки общественного нетерпения.

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"Что мы видим в последние дни? Мы видим митинги, людей на улицах, мы видим пробки, мы видим увеличение количества людей в парках. Я понимаю, что находится в карантине в течение пяти, шести недель очень сложно", – сказал Степанов.

"Когда вы выходите на митинги или начинаете нарушать карантин, не думайте о себе. Подумайте о своих близких, которых вы можете заразить, заразившись на таких мероприятиях",- резюмировал он.

Напомним, что ранее Степанов сообщил, почему из-за угрозы второй волны коронавируса правительство не может "открыть все".

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Украина заражение коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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