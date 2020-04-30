Зеленский: После выхода из карантина Украина будет жить по новым правилам

Украина ждет выхода из карантина, но это должно пройти четко по плану. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцам после этого придется жить по новым правилам безопасности. Об этом он сказал на традиционном совещании в Офисе президента.

Президент ожидает, что будет план по выходу из карантина, на что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство над этим работает.

"Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности", – сказал Зеленский.

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Как известно, карантин в Украине был продлен до 11 мая, но к правительству уже обращаются с просьбами выйти из него раньше или хотя бы ослабить ограничительные меры. На заседании Кабинета министров 29 апреля премьер Денис Шмыгаль четко дал понять, что Украина не будет преждевременно выходить из ограничительных мер. В то же время глава правительства отмечал, что ограничения для украинцев и бизнеса ослабят, но только если количество заболевших граждан не будет увеличиваться. Он рассказывал, когда будет принято решение о новом ослаблении карантина.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что Украина благодаря своевременному реагированию на эпидемию и введению жестких мер не допустила ситуации как в Италии или Испании, где более 200 тысяч зараженных и десятки тысяч смертей. Степанов объяснил важность карантина.

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