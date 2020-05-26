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  1. Новости политики

Степанов настроен провести комплексную медицинскую реформу в Украине

26 мая, 01:03

Елена Кузьмич

"Я довольно неудобный министр, потому что мне не нужна" теплая ванна ", - заявил Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов настроен провести комплексную медицинскую реформу, исходя из объективной ситуации в государстве. Поэтому руководство Минздрава уделяет много внимания работе с регионами и непосредственному общению с медиками на местах.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время эфира на одном из украинских телеканалов.

"Я довольно неудобный министр, потому что мне не нужна" теплая ванна ". Поэтому, говоря о визите на Буковину, я выбирал те больницы, в которые мы поехали, – больницы, в которых было наибольшее количество больных COVID-19. Мне важно было пообщаться именно с врачами, медицинскими сестрами, медицинским персоналом. И я услышал и об обеспеченности, и об условиях труда и о ходе болезни, и чего врачам недостаточно", – добавил Степанов.

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По словам главы ведомства, обеспеченность медиков необходимыми средствами возросла, и государственная поддержка медиков продолжает увеличиваться, особенно по сравнению с началом пандемия коронавируса.

Ранее он заявил, что 20% врачей заболели коронавирусом из-за неготовности медицинской системы страны к пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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медицина коронавирус реформы Максим Степанов

Источник: Сегодня

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