Степанов рассказал, когда препарат для лечения коронавируса отправится в регионы

Минздрав ведет переговоры с фармпроизводителями о поставках препаратов гидроксихлорохина

Препарат "Плаквенил", который применяют для лечения пациентов с COVID-19, переданный одной из фармкомпанией скоро отправится в регионы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Санофи" безоплатно передала Минздраву большую партию препарата. Физически компания передала препарат на ГП "Укрмедпоставки" только сегодня. У нас уже готово распределение по регионам. Завтра (3 апреля – Ред) будет подписан приказ и, думаю, что завтра он уже поедет", – сказал он в эфире программы на одном из украинских телеканалов.

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Степанов сообщил, что фармкомпания передала Минздраву 3 тыс. упаковок препарата, 2250 упаковок будет развезено по регионам, 550 упаковок останутся в Киеве "для быстрого реагирования".

Также Степанов сообщил, что Минздрав ведет переговоры с фармпроизводителями о поставках препаратов гидроксихлорохина.

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"У нас уже есть договоренность с ведущими компаниями о поставке этого препарата. Думаю на следующей неделе мы получим в Украине его для лечения пациентов", – сказал он.

В Украине препарат "Плаквенил" зарегистрирован для лечения ревматоидного артрита, ювенильного ревматоидного артрита, системной красной волчанки, а также дерматологических заболеваний, причиной возникновения или ухудшения течения которых является действие солнечного света.

Напомним, что ранее сообщалось, что 88% умерших в Украине от коронавируса имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Также в Украине подтверждено 897 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 22 летальных случая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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