Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,75
30,32
  1. Последние новости Украины

88% умерших от коронавируса имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет

2 апреля, 22:09

Елена Кузьмич

В Украине зарегистрировано 897 случаев коронавирусной болезни

Министерство здравоохранения информирует, что возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания оказались основными показателями смертности пациентов с COVID-19 в Украине.

Об этом МОЗ сообщил в соцсетях.

Реклама

В тренде
Коронавирус в Украине: статистика за 2 апреля и все подробности из регионов

"Умерли 15 женщин и 5 мужчин. 88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, что и стало основной причиной смерти", – отметил во время брифинга 2 апреля заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

Добавим, что Минздрав представил свежие цифры о количестве больных коронавирусной инфекцией в Украине. По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине зафиксировано 897 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть Украина коронавирус сахарный диабет Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреля
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 2 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 2 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 2 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 2 апреля и все подробности из регионовУкраина
Италия из-за коронавируса обратилась за помощью к Украине: что ответил Зеленский
Италия из-за коронавируса обратилась за помощью к Украине: что ответил ЗеленскийПолитика
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатят
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатятЭкономика
Как мутирует коронавирус, когда закончится карантин и сколько украинцев переболеет: интервью с популяризатором науки
Как мутирует коронавирус, когда закончится карантин и сколько украинцев переболеет: интервью с популяризатором наукиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...