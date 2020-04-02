88% умерших от коронавируса имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет

Министерство здравоохранения информирует, что возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания оказались основными показателями смертности пациентов с COVID-19 в Украине.

Об этом МОЗ сообщил в соцсетях.

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В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 2 апреля и все подробности из регионов

"Умерли 15 женщин и 5 мужчин. 88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, что и стало основной причиной смерти", – отметил во время брифинга 2 апреля заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

Добавим, что Минздрав представил свежие цифры о количестве больных коронавирусной инфекцией в Украине. По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине зафиксировано 897 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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